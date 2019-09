„Wenn jetzt im Wahlkampffinish ein deutscher Journalist der ,Bild-Zeitung‘, der ganz zufällig auch als Biograf von Sebastian Kurz tätig war und diesem sehr nahe steht, den Österreicherinnen und Österreichern vorschreibt, welche Regierung es in unserem Land nach der Wahl geben muss, dann ist das ein neuer Gipfel an Einmischung in die österreichische Innenpolitik“, meint der FPÖ-Generalsekretär.