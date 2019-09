Das spiegelt sich in den Durchschnittswertungen in der Wertungs-Datenbank „Metacritic“ wieder. Während die Fachpresse den „Volta“-Modus als spannende Neuerung lobt und Gefallen am geringeren Spieltempo, der verbesserten Ballphysik und neue Mechanismen in der Verteidigung positiv hervorhebt, sieht die Spielerschar die Neuerungen kritischer.