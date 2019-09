Die durch eine mutmaßliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene Pornodarstellerin Stormy Daniels erhält wegen einer Festnahme in einem Strip-Club eine Entschädigung in Höhe von 450.000 Dollar (rund 411.000 Euro). Die Einigung auf den Betrag sei in einem Schlichtungsverfahren erzielt worden, teilten die Behörden der Stadt Columbus im Bundesstaat Colorado mit.