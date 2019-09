Im August hatte ein besonders schwerer Fall von Tierquälerei für Entsetzen gesorgt: Hund „Karli“ war in Rumänien auf der Straße gefunden worden - ihm waren die Hinterbeine und die Rute abgehackt worden. Tierfreunde brachten den schwerst verletzten Hund zur Pfotenhilfe nach Lochen in Oberösterreich. Dort wurde er aufgepäppelt. Mittlerweile düst „Karli“ mit einem speziell angefertigten Rollstuhl durch die Gegend - und hat so seine Lebensfreude wiedergefunden.