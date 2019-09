Ein Pkw-Lenker bemerkte am 27. September, um 21:15 Uhr, auf der B125 beim Kreisverkehr Neumarkt, dass bei einem anderen Wagen Flammen aus dem Motorraum schlugen. Er konnte die 26-jährige Lenkerin auf ihr brennendes Fahrzeug aufmerksam machen. Die Frau hielt an und konnte unverletzt aussteigen. Binnen kurzer Zeit stand der Motorbereich in Vollbrand.