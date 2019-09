Ein 32-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag in der Polizeiinspektion beim Hauptbahnhof in Wien-Favoriten randaliert und einen Polizisten attackiert, weil er ausständige Geldstrafen im dreistelligen Bereich nicht bezahlen wollte. Der österreichische Staatsbürger war eigentlich wegen Verdachts auf Körperverletzung zur Einvernahme in die Inspektion gebracht worden.