80 Prozent Akku in 20 bis 30 Minuten

Vier an ein 200-Kilowatt-System angeschlossene Ladesäulen haben an Doleys Tankstelle nun die Zapfsäulen ersetzt. Sie laden die Akkus von Elektroautos in 20 bis 30 Minuten zu 80 Prozent voll. Die Fahrer können sich derweil an einem Automatenbuffet gütlich tun und auf Bildschirmen den Ladefortschritt bei ihren Autos verfolgen.