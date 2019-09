Ronzheimer geht davon aus, dass Kurz die Nationalratswahl am Sonntag gewinnen wird. Dass der ÖVP-Politiker trotz der Ibiza-Affäre aber ein erneutes Bündnis mit der FPÖ nicht ausschließen möchte, hält der Autor für gefährlich, wie er am Samstag in der „Bild“ schreibt: „Zum zweiten Mal darf er diesen Riesen-Fehler nicht machen!“