Den Organisten und Sopranistin Anna El–Kashem aus Petersburg gönnte sich auch Überraschungsgast Rolando Villazon, der Mozart(eums)-Botschafter und Intendant der Mozartwoche. Konzertchef Fladvad-Geier in seinem Resümee: „Einige rufen bereits einen Wow-Effekt hervor, andere müssen bei überragendem Talent noch an der Performance arbeiten.“ Er könne sich durchaus vorstellen, dass die Sängerin („Ich liebe Mozart, für mich der größte Komponist“) in absehbarer Zeit in der Mozartwoche dabei ist, auch den Tennengauer Organisten will er behutsam forcieren. „Da denke ich an die Dialoge, Organisten haben es ja schwer, echt Karriere zu machen, wenn man nicht gerade Cameron Carpenter ist.“