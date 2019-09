Golfprofi Sepp Straka hat auch in seinem dritten Turnier der amerikanischen PGA-Tour den Cut verpasst. Als 15. in das 6,6-Millionen-Dollar-Turnier in Napa (Kalifornien) gestartet, musste sich der in den USA lebende Wiener am Freitag mit einer 74er-Runde (2 über Par) begnügen. Ein Bogey am letzten Loch kostete ihn das erste Preisgeld der Saison.