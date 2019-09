Der Politikberater habe dazu Ende August als Zeuge bei der „Soko Ibiza“ ausgesagt, wie „profil“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. M. habe ihm damals Fotos vorgelegt, von denen er behaupt habe, sie würden die Übergabe von Schwarzgeld an die FPÖ belegen. „Neben den Fotos hat mir der Anwalt auch ein Plastiksackerl mit einer Haarprobe gezeigt, die belegen sollte, dass Strache kokst“, so das Nachrichtenmagazin.