Boeing hat erneut technische Probleme mit Maschinen der 737-Serie. Die Betreiber einiger 737-NG-Jets müssten diese nach Strukturrissen untersuchen und bei Bedarf Reparaturen ausführen, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Freitag mit. Boeing habe über das Problem informiert, das nach einer Inspektion an einem stark genutzten Flugzeug bei einer kleinen Zahl an Maschinen entdeckt worden sei.