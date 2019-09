1,2 Promille Alkohol im Blut

Der Mann wurde nach der Erstversorgung in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Mann hatte über 1,2 Promille Alkohol im Blut. Er hätte somit gar nicht mit seinem Drahtesel fahren dürfen. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.