Klima-Protest in Montreal

Am Nachmittag nahmen Trudeau und Thunberg an einem Klima-Protest in Montreal teil, nach Angaben der Veranstalter mit rund 500.000 anderen Menschen. „Wir haben das zusammen unternommen und ich kann euch nicht oft genug dafür danken, dass ihr hier seid“, sagte Thunberg bei einer Ansprache an die Menschen. „Es ist einfach unglaublich, vereint zu sein für so eine gemeinsame Sache.“ Ihr Heimatland Schweden und Kanada seien beide „angebliche Anführer in Sachen Klimaschutz“, sagte Thunberg. „In beiden Fällen heißt das absolut nichts. In beiden Fällen sind es nur leere Worte.“