Was bei einem großflächigen Stromausfall passiert, darüber wurden schon ganze Romane geschrieben. Dass der Katastrophenfall nicht allzuweit entfernt ist, zeigen mehrere Vorfälle vom heurigen Sommer, wo Deutschland nur knapp am Blackout vorbeischrammte – mit weitreichenden Folgen auch für Tirol. „In der Realität ist gar kein Hacker-Angriff auf das europäische Stromnetz notwendig, um die Energieversorgung zu gefährden“, erläutert Tiwag-Vorstand Erich Entstrasser: „Auch der Klimawandel und die soeben stattfindende Energiewende mit dem Ausbau von Wind- und Photovoltaik-Anlagen stellen die Netzbetreiber vor große Herausforderungen. Die Netze sind am Limit. Energie- und Mobilitätswende gefährden dessen Stabilität.“