Ein Knick dann 1995. Die Zusammenlegung von Nationalrats- und Landtagswahl - die Hirschmann präferiert hatte - brachte schwere Verluste. Krainer trat noch in der Wahlnacht zurück, wollte seinen Kronprinzen an die Spitze hieven, doch Hirschmann zögerte - aus privaten Gründen. Er schlug Waltraud Klasnic vor, die sich zur beliebten Landesmutter stilisierte. Mit deren Umfeld konnte und wollte der brillante Rhetoriker nicht mehr, verabschiedete sich in Richtung Vorstandsetage des Landesenergie-Unternehmens EStAG.