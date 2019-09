Für die Entscheidung sorgte Hamadi Al Ghaddioui erst in der 91. Minute. Die Arminia beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Fabian Klos (61.) in Unterzahl, der Ex-Mattersburger Manuel Prietl spielte im Mittelfeld durch. Dem Dritten Bielefeld fehlen nach der ersten Niederlage nun fünf Zähler auf Rang eins. Der HSV ist am Samstag (13 Uhr) mit den österreichischen Angreifern Martin Harnik und Lukas Hinterseer in Regensburg im Einsatz.