Eine Übernahme der angeschlagenen französischen Airline Aigle Azur ist gescheitert. Das Handelsgericht Evry nahm am Freitag keines der Angebote für die in Insolvenz befindlichen Fluggesellschaft an, wie es in einer Mitteilung des Gerichts hieß. Die Geschäfte sollten in der Nacht zum Samstag (Mitternacht) eingestellt werden.