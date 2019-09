Die österreichischen Golfprofis Matthias Schwab und Bernd Wiesberger haben beim Dunhill Links Championship in Schottland auch am Freitag nicht mit den tiefen Scores der Konkurrenten mitzuhalten vermocht. Schwab spielte auch in Carnoustie eine 70er-Runde und war mit dem Gesamtscore von vier unter Par (140) 94., Wiesberger benötigte in Kingsbarns 71 Schläge und war mit eins unter Par nur 133.