Die Fachleute sind sich einig: Autonome Fahrzeuge werden zunächst vor allem in sogenannten Gated Areas, also für die Allgemeinheit unzugänglichen Bereichen zum Einsatz kommen. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Scania hat mit dem AXL einen fahrerlosen Laster entwickelt, der in eben solchen abgesperrten Bereichen wie Bergwerken oder dem Tagebau eingesetzt werden kann.