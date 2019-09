Die FPÖ hat am Freitag wie alle anderen Parteien ihren Wahlkampfabschluss begangen. Bei der Veranstaltung am Wiener Viktor-Adler-Markt scharten Ex-Innenminister Herbert Kickl, FPÖ-Wien-Obmann Dominik Nepp und Spitzenkandidat Norbert Hofer die blauen Anhänger um sich. Besonders Parteistratege Kickl ließ in seiner Rede keine Zweifel aufkommen, dass er trotz Skandalreigen um Heinz-Christian Strache an einen Wahlerfolg der FPÖ am kommenden Sonntag glaubt. Er wünscht sich für die Gegner der Freiheitlichen „einen Schlag aufs Hosentürl“. Hofer zählte noch einmal auf, wofür seine Partei steht - oder vor eher wogegen: Klimaaktivistin Greta Thunberg, Mohammed als populärer Vorname und „Gauner, die die Bundesregierung zu Fall gebracht haben“.