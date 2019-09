Vorfreude auf Hinzenbach

Von Coach Andi Felder erhält der 28-Jährige Rückendeckung. „Das erste Saisonhighlight startet mit der Vierschanzentournee erst im Dezember“, so Hayböck, der bisher nur einen Sommer-GP bestritt. Das von der „Krone“ präsentierte, heute Samstag mit der Quali startende Heimspringen in Hinzenbach lässt er freilich nicht aus: „Ich will Freude haben, mach’ mir keinen Kopf, wenn’s kein Top-Platz wird.“