Keine Veränderung bei Eurowings Europe

Die Strategieänderung ändere aber nichts an der Gesellschaft Eurowings Europe mit Sitz in Wien, betonte die Airline-Gruppe. Eurowings Europe hat rund 700 Mitarbeiter in Wien und betreibt auch die Basen in Palma, Prishtina, Salzburg und Wien. „Der Unterschied ist, dass vier Flugzeuge aus der Wiener Basis im Netz der Austrian eingesetzt werden“, so ein AUA-Sprecher.