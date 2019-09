Er betont: „Es kommt auf das Gefühl beim Abwurf an, auf die letzten paar Sekundenbruchteile. Da darfst du nicht zu viel wollen, ja nicht verkrampfen. Zuletzt hat das sehr gut geklappt. Meine Wurftechnik war in Minsk top!“ In Weißrussland hatte er beim Match, dem Vergleich Europa vs USA, triumphiert. Am Samstag gilt es aber zunächst, die Qualifikation zu überstehen. Da wirft Weißhaidinger als Elfter der 16 Teilnehmer der Gruppe A. Für den direkten Finaleinzug sind in der Quali 65,50 m gefordert. Eine Weite, die aber wahrscheinlich nicht zwölf Athleten werfen werden, sodass das Feld dementsprechend aufgefüllt werden muss. Das große Ziel, der große Traum ist natürlich, als erster Österreicher eine WM-Medaille zu holen. Bisher gab es bei den Titelkämpfen (seit Helsinki 1983) nur zwei Medaillen - und zwar durch Sigrid Kirchmann im Hochsprung in Stuttgart 1993 (Bronze) und durch Steffi Graf über 800 m in Edmonton 2001 (Silber). Die bisher beste österreichische Männer-Platzierung bei einer WM waren bisher zwei siebente Plätze durch Klaus Bodenmüller (Kugel/1987) und Hermann Fehringer (Stabhoch/1991).