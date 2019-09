Die Ausscheidung ist am 18. Oktober (14 bis 19 Uhr) im Basement der City Arkaden in Klagenfurt; am 19. 10. (13 bis 18 Uhr) findet das Finale statt. Als Preise winken Gutscheine und Zusatzbelohnungen. Außerdem kommt ein Stargast zum Finale. . .

Anmeldungen und Infos bei Anja Glüsing unter

info@gesangsstudio-klagenfurt.at