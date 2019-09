Hunderte Buben und junge Männer, die unter unmenschlichen Bedingungen in einer Koranschule im Norden Nigerias gelebt haben und täglich Folter und Missbrauch ausgesetzt waren, sind nun von der Polizei befreit worden. Nach Hinweisen von Anrainern durchsuchten Sicherheitskräfte am Donnerstagabend die Schule in der Stadt Kaduna und entdeckten auch zum Teil noch minderjährige Opfer.