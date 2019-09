„Krone“: In „Zahn um Zahn“ werden Tipps gegeben, wie man als Patient die Furcht überwinden kann und Sie sparen auch nicht mit Kritik an Zahnärzten, die Angstpatienten nicht ernst nehmen.

Guserl: Wir wollen ein gewisses Bewusstsein schaffen. Ich empfehle beispielsweise, dass die Patienten sich vor der Behandlung in schriftlicher Form zwei, drei Fragen überlegen. Da muss man sich in der Ordination auch ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Außerdem: Auch wenn man bei einem Kassenarzt Patient ist, so muss man diesen ja für Zusatzleistungen wie Kronen oder Implantate doch selbst bezahlen. Man ist also auch Kunde.