„Ich bin schockiert. Ich habe das Opfer als zuverlässigen und gewissenhaften Landwirt in Erinnerung. Er hat immer genau überlegt, was er macht“, so Gerhard Obernberger, Bürgermeister von Kremsmünster. Am Freitagmorgen wurde Friedrich M. (60) das freigesetzte Gärgas in seinem Silo zum Verhängnis. Der Speicher war bis zwei Meter unterhalb der Oberkante mit frisch geerntetem Mais befüllt. Um mehr Platz zu schaffen, stieg der Landwirt alleine in das Silo, wurde dort vom geruch- und farblosen Gas überrascht. „Gärgas ist schwerer als Luft, irgendwann fehlt einem der Sauerstoff zum Atmen. Steigt man in ein befülltes Silo, muss man davor unbedingt lüften“, erklärt Obernberger, der selbst Landwirt ist.