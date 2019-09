In Moschee kennengelernt

Dass er am 24. September 2018 Mahmout H. (19) am Steinmetz-Platzl-Spielplatz in Linz-Urfahr erstochen hatte, gibt der Afgahne zu. Drei Tage zuvor hatte er das Opfer in der Moschee kennengelernt, dann habe man sich zufällig getroffen. Als Niazwali einen angebotenen Joint ablehnte, habe ihn Mahmout mit einer Eisenkette am Kopf verletzt, worauf er im Spital behandelt werden musste. Seinem Papa log er vor, über eine Stiege gestürzt zu sein.