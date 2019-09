In Belgien wird „Mario Kart Tour“ deshalb gar nicht angeboten: Dort gelten solche Mechaniken als illegales Glücksspiel. Neben den Lootboxen bietet Nintendo auch ein kostenpflichtiges Abo an, mit dem Spieler für fünf Euro im Monat zusätzliche Inhalte und eine neue Rennklasse freischalten. Wer will, kann also wirklich viel Geld in das Gratis-Spiel versenken.