Greifen oft Katzen oder Nagetiere an

Normalerweise sind Kojoten scheu und halten sich in ländlichen und bewaldeten Gegenden auf, aber sie überleben auch in städtischen und anderen bevölkerten Bereichen. Angriffe durch Kojoten sind extrem selten und es gibt nur wenige bestätigte Todesfälle in Kanada und den Vereinigten Staaten. Häufig greifen sie allerdings Haustiere, wie Katzen oder Nagetiere an.