In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Wohl kein anderer Geistlicher hat die Kirche in Österreich so gespalten, wie der einstige St. Pöltner Bischof Kurt Krenn. Nach 13-jähriger Amtszeit tritt Krenn am 29. September 2004 zurück - und das keineswegs freiwillig. Zum Verhängnis werden ihm ein Skandal um den Download kinderpornografischen Materials, sowie Gerüchte um homosexuelle Beziehungen im Priesterseminar von St. Pölten.