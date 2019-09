Nun gibt es geschlechtsneutrale Barbies im Handel

Für viele Frauen ist Barbie das Feindbild Nummer eins. Die Kritik an ihr wird immer lauter. Sie würde Kindern falsche Schönheitsideale einbläuen und so weiter. Bei all den berechtigen Mängeln, vergessen viele Kritiker aber vielleicht, dass Barbie einfach nur ein Spielzeug ist, das Mädchen und Buben seit 60 Jahren erfreut. Doch auch Hersteller Mattel will mit der Zeit gehen und so gibt es jetzt die neue Reihe „Creatable World“, in der geschlechtsneutrale Puppen angeboten werden.