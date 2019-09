„Hat sich Nase ang‘haut“

Als die Frau auf Zutun ihrer Familie Anzeige auf einer Polizeiinspektion erstattete, hielten die Beamten mit ihrem Einverständnis „einen riesigen blauen Fleck am Auge“ (Richterin) fotografisch fest. Außerdem waren Hämatome an der Schulter, an der Brust und am Hals zu sehen. Auf die Frage, wie er sich den Nasen-und Rippenbruch erkläre, behauptete der 33-Jährige: „Sie hat mit dem Kleinen gespielt und hat sich die Nase ang‘haut.“ Außerdem sei der Sohn beim Spielen manchmal „bei ihr angekommen“.