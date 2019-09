395.640 Salzburgerinnen und Salzburger haben am 29. September wieder die Qual der Wahl. Acht Parteien haben in Stadt und Land um jede einzelne Stimme gerungen, die Parteien in Salzburg kämpfen um elf Sitze im Nationalrat. Während das erste Wahllokal bereits um 6.45 Uhr öffnet, schließt das erste um 10 Uhr. Alle wichtigen Infos rund um die Wahl gibt´s hier: