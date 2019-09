Der Grazer Griesplatz quellte heute gegen Mittag über vor Leuten. Zuvor war es schon in den Straßenbahnen Richtung Jakominiplatz und dem Weg zum Griesplatz recht eng geworden, als die Demonstranten anreisten. Bis 11.59 Uhr heizten Redner die Stimmung auf - auch Vertreter der Elterngeneration: „Danke, dass ihr uns in den Arsch tretet!“, hieß es da etwa - was stürmisch bejubelt wurde. Dann marschierte der Tross los, mit lauter Musik und vielen Schildern.