Mein Dank gilt auch den politischen Entscheidungsträgern, die im Rahmen von Preisverleihungen die - oft stillen – Helden des Alltags ehren. Nach den Bundesländern Kärnten und Steiermark war es jetzt auch in Niederösterreich so weit: Der Tierschutzpreis wurde an großartige Projekte vergeben. Wir müssen jene vor den Vorhang holen und unterstützen, die Tierschutz leben. Nicht nur am 4. Oktober, sondern an jedem Tag!