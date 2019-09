Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist im Training zum Großen Preis von Russland die mit Abstand schnellste Runde gefahren! Überraschend lag der Niederländer am Freitag auf dem Formel-1-Kurs in Sotschi mehr als drei Zehntelsekunden vor dem Monegassen Charles Leclerc im Ferrari. Verstappen verliert in der Startaufstellung am Sonntag allerdings fünf Plätze, denn Honda nimmt in Russland verbotene Teile-Täusche am Motor vor, um für das große Heimrennen am 13. Oktober in Suzuka in Topform sein zu können. Freilich: Im Vorjahr war Verstappen von fast ganz hinten gestartet und trotzdem Fünfter geworden …