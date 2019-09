„Nachhaltige Entwicklungen sind uns wichtig“

Für Generaloberin Sr. Dr. Maria Gerlinde Kätzler ist es besonders wichtig, dass die BewohnerInnen des Alten- und Pflegewohnheims nach den Aufregungen der letzten Monate wieder zur Ruhe kommen und in ein bestmögliches Zuhause in gewohnter Umgebung zurückkehren. "Wir pflegen eine lange Beziehung zur Stadt Schwaz und zu den Menschen die hier leben. Daher sind uns nachhaltige Entwicklungen sehr wichtig. Das bestens funktionierende Krisenmanagement der Stadtgemeinde Schwaz nach dem Brand im November war uns eine große Unterstützung. Wir haben uns in der Bewältigung der schwierigen Situation aufeinander verlassen können. Mein Dank geht alle Verantwortlichen, MitarbeiterInnen und Firmen, die dazu beigetragen haben, dass wir den BewohnerInnen rasch die Rahmenbedingungen für einen gelungenen Neubeginn und die Basis für ein betreutes Miteinander wieder geben konnten“, so Sr. Dr. Maria Gerlinde Kätzler.