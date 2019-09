Durch den Klick auf den „Gefällt mir“-Button bekunden Facebook-Nutzer, dass ihnen Kommentare, Fotos oder Videos anderer Nutzer gefallen. Während der Testphase in Australien sehen Nutzer nun nur noch die Zahl der Reaktionen auf die eigenen Beiträge. Nach Abschluss des Tests will Facebook nach eigenen Angaben entscheiden, ob die „Gefällt mir“-Angaben künftig auch in anderen Ländern versteckt werden sollen. Zur Laufzeit des Experiments äußerte sich das Unternehmen nicht.