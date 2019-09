Was online ist, kann Ziel von Hackern werden

So oder so: Der Fall führt vor Augen, dass alles, was mit dem Internet verbunden wird, auch zum Ziel von Hackern werden kann. Bei Smart-Home-Technik kommt noch ein Aspekt hinzu: Männer nutzen die meist von ihnen installierte und gewartete Technik bisweilen, um Frauen zu terrorisieren, etwa wenn es zur Trennung kam und sie gar nicht mehr im gleichen Haushalt wohnen. Das Spektrum des Missbrauchs über Smart-Home-Technik reicht dabei von Psycho-Terror, wenn etwa an Heizung, Beleuchtung oder anderen Dingen herum manipuliert wird, aber auch bis hin zur Veröffentlichung intimer Fotos und Videos, die von vernetzten Kameras aufgenommen werden.