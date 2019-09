„Erde von unseren Kindern nur geborgt“

Im echten politischen Leben seien die Grünen hier oft alleine an vorderster Front. Man wolle „rein ins Solarzeitalter, raus aus dem Fossilzeitalter“. Kogler sah sich dabei mit den Kindern und Jugendlichen auf einer Linie, die im Zuge der „Fridays for Future“ nicht mehr warten wollten: „Sie haben recht.“ Bei seiner Rede hielt er ein Schild mit der Aufschrift „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt!“ in Händen.