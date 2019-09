Tour im Leiterwagen

Seinen ersten von zwei Heimsiegen auf der Challenge Tour feierte Markus 2002 just am Murhof: „Da spielte ich am dritten Tag eine 62er-Runde. Unglaublich, zehn unter Par hatte ich eher selten.“ Caddy Gerhard Rainer „chauffierte“ Brier mit der Trophäe in einem Leiterwagen danach durch den Klub.