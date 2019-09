Grünen-Chefin „komplett schockiert“

Die Grün-Politikerin versuchte sich zu rechtfertigen, nachdem der Betrug auffiel: Sie sei „komplett schockiert“ gewesen, als sie feststellte, dass das Bild manipuliert worden war. Sie habe davon nichts gewusst. Sie betonte jedoch, dass der Pappbecher kompostierbar gewesen sei - und daher keine so schlimme Umweltsünde. „Es wird Sie nicht überraschen, dass ich nie eine Plastik-Trinkwasserflasche verwende, ich trage meinen eigenen Becher, ich nehme meine eigenen Utensilien sogar in Flugzeugen mit - ich verwende nie einen Einwegartikel aus Plastik“, sagte May Reportern. „Es ist also bizarr, dass jemand der Fälschung bezichtigt wird, der nichts vortäuscht.“