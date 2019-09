Sehschule -Training für die Augen

Liegt laut Diagnose eine neurologische Erkrankung vor, erfolgt unmittelbar die entsprechende Behandlung. In manchen Fällen lässt sich die Bildinterpretation im Gehirn auch durch Sehtraining verbessern. „In der weiteren Therapie können Doppelbilder durch sogenannte Prismenfolien ausgeglichen werden“, erklärt Dr. Kessaris. Diese Folien passen die Orthoptisten auf die Brille der Patienten an und lenken dadurch den einfallenden Lichtstrahl so um, dass die Betroffenen wieder ein einfaches Bild wahrnehmen. Kerstin Etlinger, BSc, Leiterin der Welser Sehschule erklärt: „Kommt es beispielsweise durch Schlaganfall zu halbseitigen Gesichtsfeldausfällen, sind Betroffene stark in der Bewältigung des Alltags eingeschränkt - etwa beim Lesen oder in der räumlichen Orientierung. In der Sehschule trainieren die Orthoptisten mit den Patienten, wie sich diese Ausfälle im Alltag kompensieren lassen.“