Weiters hatte Schallenberg am Donnerstag in New York die Teilnahme an einem „Side Event zur Internationalen Allianz für den Multilateralismus“ und eine Rede anlässlich des „International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons“ auf dem Programm. Die „komplette nukleare Abrüstung ist oberste außenpolitische Priorität Österreichs“, hieß es darin, „Österreich hat als eines der ersten Länder den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen unterzeichnet.“