„Spü di net.“ Es war nicht Hochdeutsch, aber Jesse Marsch verstand auch so, was Didi Kühbauer Salzburgs US-Trainer auf dem Gang zur Pressekonferenz nach dem 1:2 im ÖFB-Cup noch an den Kopf warf. Zuerst flogen in den Coachingzonen die verbalen Giftpfeile tief, dann auch noch in den Katakomben.