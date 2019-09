Greta Thunberg streikt diesmal in Kanada

Der Auftakt fand wegen der Zeitverschiebung in Neuseeland und Australien statt, ehe sich die Proteste über Europa bis nach Nordamerika ziehen. Dort will Klimaaktivistin Greta Thunberg an einer Großkundgebung im kanadischen Montreal teilnehmen. Auch vor dem Weißen Haus in Washington wollten sich Demonstranten versammeln. In Neuseeland, dem Pazifikstaat mit knapp fünf Millionen Einwohnern, gab es in mehr als 40 Städten Demonstrationen. Allein in der Hauptstadt Wellington marschierten nach Schätzungen mehr als 40.000 Menschen mit. Dabei waren neben Schülern auch viele Eltern und Großeltern.