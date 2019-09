An seinen Wahrnehmungen hat sich auch am Tag danach nichts geändert: „Man braucht gar nicht ins Detail zu gehen, das Ur-Fundamentalistische beim Fußball, das persönliche Duell, konnten wir auf keiner Position gewinnen, wir waren völlig von der Rolle“, so Ilzer. Warum? „Es gibt Antworten im Detail, ich muss mit vielen individuell reden, sehr feinfühlig an die Sache rangehen, da reagiert jeder Spieler anders.“