Sommerreifen können auf Schnee und Eis zur tödlichen Gefahr werden

Nicht überraschend scheitert der Sommerreifen schon am Handlingtest, weil er eine kleine Steigung auf der Teststrecke gar nicht erst hochkommt. Der Berlingo dreht sich um die eigene Achse und rutscht dann bergab. Selbst beim Beschleunigen und Bremsen auf topfebener Strecke sind die Werte so schlecht, dass der Reifen exakt null Punkte erzielt. Deshalb an dieser Stelle noch einmal die eindringliche Warnung: Wird es plötzlich kalt, fällt Schnee oder droht überfrierende Nässe, sind Sommerreifen lebensgefährlich. Selbst die kürzeste Strecke innerorts kann bei winterlich nasser oder matschiger Fahrbahn zum Todesrisiko werden.